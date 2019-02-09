GALİBİYET YEMİNİ EDİLDİ

Galatasaray, Trabzonspor derbisine kilitlendi…Hafta içinde oynanan Hatayspor maçı öncesinde babası Talat Terim'i kaybeden teknik direktör Fatih Terim, bu mücadelede takımının başında olacak. Terim'in öğrencileri de baba acısı çeken hocalarının üzüntüsünü biraz olsun hafifletmek için Trabzonspor derbisini kazanacak.Adana'daki cenaze dönüşü takımı toplayan Kaptan Selçuk İnan, arkadaşlarına şöyle seslendi:"Hocamızın acısı çok büyük… Bizim yapmamız gereken Fatih Hocamızın bu acısını en aza indirebilmek. Trabzonspor maçı da bunun için çok büyük bir fırsat… Ona en güzel hediyeyi yani üç puanı verelim ve acısını hafifletelim. Bu maçı hocamız için oynayacağız. Sahada olan herkes terinin son damlasına kadar mücadele edecek. Derbiyi hocamız için kazanalım."Kaptan Selçuk'un bu konuşmasının ardından tüm takım galibiyet yemini etti.