BURSA'DAN İSMAİL DE LİSTEDE

ALTERNATİF İSİM İSMAİL ÇOKÇALIŞ

Mariano ile yollarını ayırdıktan sonra Omar Elabdellaoui'yi transfer eden Galatasaray, yüzünden talihsiz bir kaza geçiren Norveçli sağ bekin lisansını askıya aldı.Linnes ve Şener'e güvenmeyen sarı-kırmızılılar, savunmanın sağına takviye yapmaya karar verdi ve Newcastle United'da oynayan DeAndre Yedlin için girişimlere başladı.Yazın Beşiktaş'ın da gündemine giren 27 yaşındaki ABD'li sağ beki bonservisiyle almayı planlayan sarı-kırmızılılar, Newcastle'a ödeme yapmak istemiyor ve "Gerekirse sezon sonunu bekleriz'' restini çekiyor.Yedlin'in de Galatasaray'ın yaptığı teklifi kabul ettiği ve gelmeye sıcak olduğu öğrenildi.Bu arada sarı-kırmızılı kulüpte, Bursaspor'dan savunma oyuncusu İsmail Çokçalış da geleceğe yatırım olarak düşünülüyor ve performansı yakından takip ediliyor.