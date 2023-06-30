Galatasaray, yedek golcüsünü buldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Simon Banza'nın ikinci santrfor olarak transferine onay verdiği belirtildi.
26 yaşındaki forvet geride kalan sezonda Braga formasını tam 47 maçta giydi. Fransız oyuncu bu müsabakalarda rakip fileleri 14 kez havalandırma başarısı gösterdi. Simon Banza takım arkadaşlarına da 10 gol pası verdi.
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Simon Banza'nın Braga ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 26 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 8 milyon euro.
LENS ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Lens altyapısında yetişen Simon Banza daha sonra Beziers, Titus Petange ve Famalicao formaları giydi.
Braga, Lens'e bu transfer için 3 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
26 yaşındaki forvet geride kalan sezonda Braga formasını tam 47 maçta giydi. Fransız oyuncu bu müsabakalarda rakip fileleri 14 kez havalandırma başarısı gösterdi. Simon Banza takım arkadaşlarına da 10 gol pası verdi.
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Simon Banza'nın Braga ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 26 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 8 milyon euro.
LENS ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Lens altyapısında yetişen Simon Banza daha sonra Beziers, Titus Petange ve Famalicao formaları giydi.
Braga, Lens'e bu transfer için 3 milyon euro bonservis bedeli ödedi.