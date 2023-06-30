Galatasaray, yedek golcüsünü buldu

Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların, Braga'da forma giyen Simon Banza'yı transfer etmek istediği kaydedildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, yedek golcüsünü buldu
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30 Haziran 2023 11:38
Son güncelleme 30 Haziran 2023 11:39
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Simon Banza'nın ikinci santrfor olarak transferine onay verdiği belirtildi.

26 yaşındaki forvet geride kalan sezonda Braga formasını tam 47 maçta giydi. Fransız oyuncu bu müsabakalarda rakip fileleri 14 kez havalandırma başarısı gösterdi. Simon Banza takım arkadaşlarına da 10 gol pası verdi.

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Simon Banza'nın Braga ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 26 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

LENS ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Lens altyapısında yetişen Simon Banza daha sonra Beziers, Titus Petange ve Famalicao formaları giydi.

Braga, Lens'e bu transfer için 3 milyon euro bonservis bedeli ödedi. 

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