Galatasaray Kulübü transfer ettiği ve önümüzdeki süreçte kadrosuna katacağı yabancı oyuncular için izlenecek adımları profesyonel bir yaklaşımla sistematik hale getirdi.



"Oyuncu Destek Programı" adıyla oluşturulan özel çalışmada, transfer edilen isimlere hizmet sağlayacak birimler "Yeni hayata hazırlama", "Sosyal-kültürel oryantasyon", "Yardım ve destek servisleri" ve "Uluslararası Eğitim" gibi başlıklarda toplandı. Oyuncular ve aileleri için gerekli oturum ve çalışma izinlerinin alınmasından, ülke kültürü ile ilgili bilgilendirmeye, çocukların eğitiminden futbolcuların dil öğrenimine kadar pek çok konuda Türkiye'de ihtiyaç duyacakları her şeyde destek olunmasının garantisi verildi ve bu konuda yapılan görev dağılımı anlatıldı.



Hazırlanan dökümanda yeni transferlere yönelik olarak yer alan "Siz ve aileniz bizimle olduğunuz süre içerisinde krallar gibi yaşayacaksınız" ifadeleri de dikkat çekti. Yabancı oyuncuların kendilerine her konuda destek sağlayan bu çalışmadan bir hayli etkilendikleri kaydedildi.







