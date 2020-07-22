Başakşehir'in ligde şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Galatasaray'da Volkan Babacan transferi için düğmeye basıldı.



Muslera'nın Ocak 2021'de sahalara dönecek olması nedeniyle kaleci takviyesine imza atacak olan Galatasaray'ın 1 numaralı gözdesi Volkan Babacan. Hem yerli hem de tecrübeli olması nedeniyle 32 yaşındaki eldiveni transfer etmek isteyen sarı kırmızılılarda 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, ligin son maçının ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşecek.



YA TAKAS YA DA CÜZİ BONSERVİS



Hürriyet Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli kaleci için Başakşehir'e iki alternatifli teklif sunmaya hazırlanıyor. İlki oyuncu takası ile transferi sonlandırmak. Diğeri ise bu sezon Süper Lig'de hiç forma giyemeyen ve sadece 4 kupa maçında kaleyi koruyan Volkan Babacan için 500 bin Euro bonservis teklif etmek.



Teknik direktör Fatih Terim'in Milli Takım'da da güvenip kaleyi teslim ettiği Volkan son iki sezondur kalesini Mert Günok'a kaptırırken Başakşehir Yönetimi bu teklife 'Evet' derse Galatasaray hiç vakit kaybetmeden bu transferde imzaları atacak. Böylece Volkan'ın hazırlık kampında kadroda olması sağlanacak.



