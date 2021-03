Galatasaray, voleybolda da Avrupa kupasını kaldırma peşinde

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke, Kadınlar CEV Kupası finalinde İtalya ekibi Saugella Monza karşısında istedikleri sonucu alarak kupayı müzelerine götürmeyi hedeflediklerini söyledi.



Okan Böke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray HDI Sigorta'nın Saugella Monza yarın deplasmanda, 23 Mart'ta da İstanbul'da karşılaşacağını hatırlatarak, "Galatasaray'ın olduğu her yerde hedef kupa, şampiyonluk." dedi.



Futbol ve basketbolda daha önce Avrupa kupalarında şampiyon olduklarını anımsatan Böke, "Yönetime gelişimizin dördüncü senesi ve voleybolda Avrupa kupalarındaki üçüncü finalimiz. Geçen sene de erkeklerde finale doğru giderken CEV, yeni koronavirüs salgını nedeniyle turnuvayı iptal etti. Bu finalde de Saugella Monza ile çok zorlu maçlar yapacağız. Galatasaray'ın müzesinde tek eksik Avrupa kupası voleybolda. Onun peşindeyiz." diye konuştu.



Sarı-kırmızılı yönetici, genç bir kadroya sahip olduklarını vurgulayarak, "Hepimiz Galatasaray'ın en tepede olmasını istiyoruz. Ancak sadece bir branşta mücadele etmiyoruz. Mesela bazı rakiplerimiz sadece tek bir branşta mücadele veriyor. Galatasaray ise çok sayıda branşta yarışmak ve bunlara uygun bütçe ayırmak zorunda. Bence yönetim olarak biz bunu gayet iyi becerdik." ifadelerini kullandı.



- "Bazı sıkıntılarımız var"



Okan Böke, final öncesi bazı oyuncularının yeni tip koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu finalde neden olmasın ama bazı sıkıntılarımız var. Sahaya her takım 6 kişi çıkıyor. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnancım tam. Final iki ayaklı, en büyük şansımız ikinci maçın burada olması. Şu anda 4 oyuncumuz pozitif ve bir oyuncumuz semptom gösteriyor. İkinci maça kadar kızlarımızın tüm testleri negatif çıkacak inşallah. Burada tam kadro oynayacağız. İlk maç çok zor olacak. İlk 6'da mücadele eden 4 oyuncu olmadan gitmek zor. İnşallah sağlıklı kalıp, üstesinden geleceğiz."



- "Basketbol ve voleybolun adı sadece amatör"



Okan Böke, kulüplerin basketbol ve voleybol branşlarını önemli bütçeler ayırdıklarını anlatarak, şunları kaydetti:



"Basketbol ve voleybolun adı sadece amatör. Onları amatör spor olarak nitelendirmek olmaz. Buralara ayrılan bütçeler, kulüpleri gerçekten zorlayan bütçeler. Geldiğimizden beri bu anlamda ciddi bir disiplin sağladık. Baktığımızda bütçe performans olarak geçmiş senelerden geride değiliz. Evet erkek basketbolda bazı sıkıntılarımız var ama orada da düzlüğe çıkacağımıza inanıyorum. Erkek voleybol takımı 68 puan topladı. Bunun karşılığında federasyondan aldığın yaklaşık 250-260 bin lira. Bunun yanında İddaa ve sponsorluk gelirleri var. Bu gelirlerle aslında denk bütçe yapman lazım. Ancak bu mümkün değil. Ayrıca Türkiye'nin ekonomik durumu da ortada. Sponsorumuz HDI Sigorta ile çok iyi iş birliğimiz var. Hatta biz onu yol arkadaşı olarak adlandırıyoruz. 10 senedir beraberiz. Verebileceklerinin en iyisini veriyorlar."



AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonu dördüncü, Misli.com Sultanlar Ligi'nde ise altıncı sırada tamamladıklarını anımsatan Böke, "Erkeklerde normal sezonda Spor Toto, Halkbank, Arkas Spor, Ziraat Bankası gibi iddialı rakiplerimizi yendik. Ancak orta ve alt sıralarda yer alan takımlara karşı da maçlar kaybettik. Play-off'ta rakibin kim olacağı bizim için fark etmiyor. Beklentim kesinlikle şampiyonluk. Kadınlarda da ligde çok yüksek bütçeli takımlar var. Biz de bütçemize göre iyi bir kadro kurduk. Orada da fena bir sezon geçirmedik." değerlendirmesinde bulundu.



Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kulüplerin çok sayıda branşta mücadele verdiğini aktaran Böke, "Bugün Fenerbahçe ile birçok branşta mücadele ediyorum. Bazen ben kazanıyorum, bazen onlar kazanıyor. Hep bir rekabet var. Ancak VakıfBank ile oynadığım zaman her zaman beni yeniyor. Çünkü 20 katın fazla bütçeye sahip biriyle oynadığında çok fazla bir şey yapamazsın." şeklinde görüş belirtti.