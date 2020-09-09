Galatasaray Voleybol'da 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray, voleybol şubesindeki 3 ismin koronavirüs testinin sonuçlarını pozitif olarak açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray Voleybol'da 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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09 Eylül 2020 15:38
Galatasaray Kulübünün voleybol şubesinde 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Takımı ile Galatasaray HDI Sigorta Kadın Takımı'nın Kovid-19 testlerinin yapıldığı belirtilerek, "Testler sonucunda erkek takımımızda 1 oyuncumuzda, kadın takımımızda ise teknik ekibimizden 2 kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip personellerimiz izolasyona alınmış olup, gözetim altında bulunmaktadırlar." denildi.



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