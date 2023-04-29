Galatasaray, Vodafone Park'ta bir ilkin peşinde

Galatasaray, 2016'da açılan Vodafone Park'ta oynadığı 6 maçta galibiyet alamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Vodafone Park'ta bir ilkin peşinde
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29 Nisan 2023 13:13
Galatasaray, Vodafone Park'taki şanssızlığını 30 Nisan Pazar günü kırmak istiyor.

Sarı-kırmızılılar, 2016'da açılan statta, 6 karşılaşmada galibiyet alamadı. 5 kez sahadan yenilgiyle ayrılan Aslan, sadece ilk maçta 2-2'lik beraberlik almıştı.

Bu sezon Okan Buruk yönetiminde rekorları alt üst eden Cimbom, bu kötü seriye de son vermeyi planlıyor. 

 
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