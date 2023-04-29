Galatasaray, Vodafone Park'taki şanssızlığını 30 Nisan Pazar günü kırmak istiyor.
Sarı-kırmızılılar, 2016'da açılan statta, 6 karşılaşmada galibiyet alamadı. 5 kez sahadan yenilgiyle ayrılan Aslan, sadece ilk maçta 2-2'lik beraberlik almıştı.
Bu sezon Okan Buruk yönetiminde rekorları alt üst eden Cimbom, bu kötü seriye de son vermeyi planlıyor.
Sarı-kırmızılılar, 2016'da açılan statta, 6 karşılaşmada galibiyet alamadı. 5 kez sahadan yenilgiyle ayrılan Aslan, sadece ilk maçta 2-2'lik beraberlik almıştı.
Bu sezon Okan Buruk yönetiminde rekorları alt üst eden Cimbom, bu kötü seriye de son vermeyi planlıyor.