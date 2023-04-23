Galatasaray - VF Karagümrük: Muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 31. hafta maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Maçı, beIN Sports 1 yayınlayacak.Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük karşısından da üç puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Karagümrük, geçen hafta HangiKredi Ümraniyespor'u 4-2 yenerek puanını 40'a yükseltti ve 8. sıraya yükseldi.: Muslera; Boey, Nelsson, Abdulkerim, Adekugbe; Torreira, Oliveira; Rashica, Mertens, Kerem; Zaniolo.: Batuhan; Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent; Bertolacci, Lawrence; Lobjanidze, Ozdoev, Borini; Mbaye Diagne.Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 28 maçta 22 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 69 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.VavaCars Fatih Karagümrük de ligde oynadığı 28 maçın 10'unu kazanırken, 10'unda berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu. 40 puanı bulunan kırmızı-siyahlı ekip, 8. sırada yer alıyor.İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin, yaşadığı sakatlık nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giymesi zor görünüyor.Sarı-kırmızılı takımın, ligde Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Icardi'nin sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edildi.Tedavisine devam edilen yıldız futbolcunun durumuyla ilgili son değerlendirme maç saatinde yapılacak.Galatasaray'da sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz, VavaCars Fatih Karagümrük maçında görev yapamayacak.Sarı-kırmızılı takımda ayrıca karşılaşma öncesinde Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda ligin 32. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.Ümraniyespor mücadelesinde cezalı duruma düşen Otabek Shukurov ve kaleci Emiliano Viviano, sarı-kırmızılı rakip karşısında takımını yalnız bırakacak. Antrenmanda sakatlanan Matteo Ricci, takımındaki yerini alamayacak.Konuk ekipte Andre Bertolacci, Rayyan Baniya, Ebrima Colley ve Lawrence Nicholas sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmesi durumunda 32. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.VavaCars Fatih Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesinde kaleci sıkıntısı yaşanıyor.Belindeki sakatlık sebebiyle HangiKredi Ümraniyespor mücadelesinin 25. dakikasında oyuna devam edemeyen Batuhan Şen, yerini tecrübeli file bekçisi Viviano'ya bırakırken, İtalyan kaleci de 90+9. dakikada gördüğü sarı kartla Galatasaray maçı öncesinde cezalı duruma düştü.Hafta içinde yapılan antrenmanlarda yer almayan Batuhan Şen'in son durumu bugün gerçekleştirilecek kontrollerden sonra belli olacak.Batuhan'ın forma giyemeyecek olması durumunda Andrea Pirlo, kalede Muzaffer Cem Kablan'a görev verecek. 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'dan kadroya dahil edilen 23 yaşındaki file bekçisi, Fatih Karagümrük'te 4. sezonunu yaşıyor.Muzaffer Cem Kablan, İstanbul ekibiyle bugüne kadar 1 resmi mücadeleye çıktı. Genç kaleci, 2020-2021 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Nevşehir Belediyespor maçında kaleyi korurken, kırmızı siyahlı ekip, normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten karşılaşmada rakibini penaltı atışlarıyla eledi.Sezon başında Fatih Karagümrük'ün rezerv takımının formasını 3 maçta giyen Muzaffer Cem Kablan, rezerv ligin kapatılmasının ardından formasından uzak kaldı.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 10 maçtan galibiyetle ayrıldı.Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Yukatel Kayserispor'u mağlup etti.Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 13 maçta yenilgi yaşamadı.Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de 18. kez karşı karşıya gelecek.İki takım, ligde daha önce 17 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 11 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Dört mücadele ise beraberlikle sona erdi.Rekabette Galatasaray 32 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 13 golle karşılık verdi.Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi.Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 8 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, ikisinde berabere kaldı.Galatasaray bu maçlarda 12 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı.Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.