Galatasaray ve Trezeguet! Yine aynı menajer...

Galatasaray'da transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ederken, Faslı yıldız Belhanda'nın durumunun kangrene dönmesi dikkatlerden kaçmıyor. Fransa-Türkiye ve Arabistan basınında hemen hemen her gün haber olan ve Al-İttihad'a gidip gitmeyeceği papatya falına dönen Belhanda'nın son olarak takımda kalacağı iddia edilirken, tecrübeli futbolcunun hatrı sayılı bir maaş teklifi aldığı için Fatih Terim'den müsaade istediği belirtildi.Al İttihad ile Galatasaray arasında mekik dokuyan, Belhanda için anlamda köprü olan menajerin William D'Avila olması ilgi çekti. Yaz ayı transfer sezonunda Onyekuru'yu Florya'ya getiren, Badou Ndiaye'ye yeniden sarı kırmızılı formayı giydiren D'Avila, Garry Rodrigues transferinin de altından çıkarken, ünlü menajerin Belhanda'yı da Arabistan'a götürme çabası maddi anlamda Galatasaray yönetiminin elini güçlendiriyor.Galatasaray Kulübü ile transfer konusunda içli dışlı olan ve neredeyse Florya'nın kara kutusu haline gelen Willam D'Avila, Kasımpaşa'da oynayan Trezeguet'nin de menajerliğini üstleniyor.Garry Rodrigues'ın gidişiyle kanatlarda eksilen Galatasaray için Trezeguet ilk akla gelen isimlerden biri olurken, D'Avila'nın yanı sıra Abdurrahim Albayrak'ın Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner'le yakın dost olması bu transfer ihtimalini olabildiğince güçlendiriyor.Kasımpaşa'da çok mutsuz olan ve takımdan ayrılmak isteyen Trezeguet'nin Galatasaray'da oynamak istediği belirtilirken, sarı kırmızılı yöneticilerin Mısırlı yıldız için takas + para teklifiyle Ciner'in karşısına çıkması bekleniyor.Sezon başında Trezeguet için 4,5 milyon Euro isteyen Kasımpaşa, şu anda 24 yaşındaki futbolcusu için 6 milyon euro'luk bonservis bedeli belirledi. Süper Lig'in ilk yarısında mükemmel bir performans ortaya koyan Trezeguet 17 maçta 5 gol 5 asist yapma başarısını gösterdi.