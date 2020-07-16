Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesi: Cenk Özkaçar

Trabzonspor ve Galatasaray, Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar için karşı karşıya geldi.



Her iki takım da oyuncunun kulübü Altay ile ödenecek bonservis bedeli konusunda büyük oranda anlaşma sağlarken futbolcunun vereceği kararı beklemeye başladılar.



KARARINI BİRKAÇ GÜNE VERECEK



Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan genç stoperin daha fazla süre alabileceği bir takımı tercih etmek istediği ve bu konudaki kararını birkaç gün içerisinde vermeyi planladığı öğrenildi.



Bordo-Mavili kulüp Cenk Özkaçar için 500 bin Euro bonservis bedeli ve oyuncunun da kendisine yıllık 300 bin Euro civarında bir ücret teklif etti.



Cenk Özkaçar, bu sezon takımı Altay ile 15 resmi maçta forma giydi.



