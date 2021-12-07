Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Trabzonspor'un PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
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07 Aralık 2021 18:22
Galatasaray ve Trabzonspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'na sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ın saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle, Trabzonspor'un da müsabakaya usulsüz seyirci alınması gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 04.12.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ALTAY Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Talimatı'nın 8/8 maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.12.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


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