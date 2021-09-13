Galatasaray ve Trabzon'da seriye devam

Trabzonspor, 2-2'lik Galatasaray maçının ardından teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakipleri karşısında yenilmezlik serisini 16 maça taşıdı.



Bordo-mavililer, son 16 maçında 7 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakiplerine 3 puan vermedi.



Galatasaray, yenilmezliğini 13 maça çıkardı



Galatasaray ise Fatih Terim ile yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Hatayspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.



Bu sezon da 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik yaşayan Galatasaray'ın 2 sezona yayılan 13 müsabakalık yenilmezlik serisi bulunuyor.



