Galatasaray ve Real Madrid'den büyük başarı

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak grubu namağlup lider tamamlayan Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde birçok açıdan ilki başardı.



Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde olmasına karşın Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden sarı-kırmızılılar, Lazio deplasmanından aldığı puanla liderliği garantiledi.



TARİHİNDE İLK KEZ NAMAĞLUP LİDER!



E Grubu'da oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, Avrupa'da ilk kez mücadele ettiği bir grubu namağlup lider bitirmiş oldu.



REAL MADRID'LE BİRLİKTE ZİRVEDE!



Deplasmanda oynadığı 3 maçta da kalesini gole kapatan Galatasaray, hem Şampiyonlar Ligi hem de UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden 64 takım arasında, Real Madrid ile birlikte deplasmanda gol yemeyen takım oldu. Sarı-kırmızılılar ayrıca, Kızılyıldız ve LASK Linz ile birlikte de Avrupa kupaları gruplarında boy gösteren 96 takım arasında hiçbir maçın ilk yarısında gol yemeyen 3 takımdan biri olmayı başardı.



20 YIL SONRA BİR İLK



Bu sezon Avrupa kupalarındaki savunma performansıyla dikkat çeken Galatasaray, kulübün Avrupa kupaları tarihinde 20 yıl sonra bir ilk başardı. Sarı-kırmızılı takım, 2001/2002 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi bu sezon Avrupa Ligi'nde de 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.



Grubu 12 puanla tamamlayan Galatasaray, 2009/10 sezonunda topladığı 13 puanın ardından Avrupa kupalarında en çok puan topladığı sezonu yaşamış oldu.





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