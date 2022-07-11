Galatasaray ve PSG: Salı günü yeni görüşme!

Galatasaray ve Idrissa Gana Gueye flörtüyle ilgili Fransa'da sıcak gelişmeler yaşandı.



RTL'den Abdellah Boulma'nın haberine göre; PSG Sportif Direktörü Luis Campos ile görüşen Idrissa Gana Gueye, ayrılık kararını aldı. Her iki taraf da ayrılık konusunda 'birlikte' karar aldı. Gueye, Galatasaray ile birlikte iki kulüple daha görüşecek.



SALI GÜNÜ İÇİN RANDEVULAŞILDI



Yine Fransız Foot Mercato'da Santi Aouna imzasıyla yer alan haberin detayında yer alan bilgilere göre; Galatasaray, Gueye için Paris Saint-Germain'e 5 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. PSG, bu teklifin bir miktar daha yükselmesini istedi ve Galatasaray da olumlu cevap verdi. Bu gelişme üzerine PSG ile Galatasaray, salı günü görüşmek için randevulaştı.



GUEYE DE GALATASARAY İLE GÖRÜŞECEK



Idrissa Gana Gueye'nin de salı günü Galatasaray ile görüşeceği ve maaş pazarlığı yapacağı kaydedildi.



Paris Saint-Germain'den yıllık 4 milyon Euro kazanan ancak sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Gueye'nin ilk görüşmede nasıl bir maaş isteyeceğinin de belirsiz olduğu kaydedildi.



PSG'DE 3 SEZONDA 111 MAÇ!



32 yaşındaki Senegalli orta saha Gana Gueye, futbola Diambars FC altyapısında başladı ve 2008 yazında Lille B takımna transfer oldu. 2010'da Lille ile profesyonel olan Gueye, 2015 yazında 9 milyon Euro'ya Aston Villa, 2016 yazında 8.5 milyon Euro'ya Everton'a transfer oldu.



Everton'daki performansıyla N'Golo Kante'ye benzetilen Gueye, 2019 yazında Paris Saint-Germain'e imza attı.



Gueye, PSG formasıyla geride kalan 3 sezonda 111 maça çıktı ve 7 gol atıp 6 asist yaptı.





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