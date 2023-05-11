Galatasaray ve Okan Buruk'tan ambargo!

Galatasaray yeniden şampiyonluk havasına girdi.



Fatih Karamgümrük beraberliği ve Beşiktaş mağlubiyetiyle sarsıntı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir karşısında alınan beraberlikle şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu ortaya koydu. Mauro İcardi'nin golüyle sonuca ulaşan Cimbom, en yakın iki rakibi Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 5 puan fark attı.



Matematiksel olarak halen 3 takımın da şampiyonluk şansı bulunuyor. Lig mücadelesi sonunda nasıl bir tablo ortaya çıkacak bilinmez ama son haftalara birkaç puan farkla lider girdiği '10 sezonun tamamında' şampiyonluk kupasını kaldıran taraf oldu.



İKİ GALİBİYETLE SEZONU BİTİREBİLİR



Şansını son maça bırakmak istemeyen Aslan, İstanbul ve Sivas maçlarını kazanır, Fenerbahçe de Trabzon'a puan kaybederse kupanın sahibi olacak. Son yıllarda büyük bir çıkışa imza atan Galatasaray 3 sezon sonra eğer mutlu sona ulaşırsa son 12 sezonda 6. kez şampiyonluğunu yaşayacak. Ayrıca Başakşehir'le ligi kazanan teknik direktör Okan Buruk da son 4 sezonda 2. kez Süper Lig'in en büyük kupasının sahibi olacak. Galatasaray 16 Mayıs'ta İstanbulspor deplasmanına gidecek. Ardından Sivas, Ankaragücü (D) ve Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak ve ligdeki 23. şampiyonluğu elde etmeye çalışacak.



BURUK FAKTÖRÜ



Geçen sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray'ın başına geçen Okan Buruk, şampiyonluğa ulaşması halinde mucizevi bir başarıya imza atmış olacak. Jorge Jesus ve Şenol Güneş gibi iki kurt hocaya karşı mücadele eden 49 yaşındaki teknik adam, zaman zaman sert fırtınalara yakalansa da gemisini dimdik ayakta tutmayı başardı. Ligde üst üste 14 maç kazanan ve rekorlar kıran Buruk şimdi yeni kayıplar vermeden finali de iyi bir şekilde yapıp yeni bir destan daha yazmaya hazırlanıyor.



EN SON FATİH TERİM



Galatasaray, en son zirvenin 8 puan gerisine düştüğü 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 33. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğunu ilan etti. Fatih Terim ile üst üste 2. Kupasını müzesine götürdü.



FİRE VERMEDİ



Galatasaray, 3 puanlı sisteme geçilen 1987- 1988'den beri; son 5 haftalara 5 puanlık fark bir yana, puan puana ya da birkaç puan farkla lider girdiği '10 sezonun tamamında' şampiyonluk kupasını kaldıran taraf oldu.



