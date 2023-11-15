Galatasaray ve Okan Buruk kendini aştı!

2022-23 sezonunu şampiyonluk kupası ile kapatan Galatasaray, bu yıl aynı dönem baz alındığında geçen sezonun önüne geçti.
Geçtiğimiz yıl ilk 12 haftada 24 puan toplayıp liderin 5 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılılar , Okan Buruk yönetiminde bu sezon puan olarak çok daha başarılı.
Aynı periyotta bu yıl 31 puana ulaşan ve liderliği averaj farkı ile Fenerbahçe bırakan Galatasaray, 2022-23'e göre 7 puan daha fazla topladı.
Geçtiğimiz yıl ilk 12 haftada 24 puan toplayıp liderin 5 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılılar , Okan Buruk yönetiminde bu sezon puan olarak çok daha başarılı.
Aynı periyotta bu yıl 31 puana ulaşan ve liderliği averaj farkı ile Fenerbahçe bırakan Galatasaray, 2022-23'e göre 7 puan daha fazla topladı.