Galatasaray ve Okan Buruk kendini aştı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezonun ilk 12 haftalık dönemine göre daha fazla puan topladı. Geçen yıl ilk 12 haftada 24 puan toplayan Galatasaray ve Buruk, bu sezon 31 puan topladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ve Okan Buruk kendini aştı!
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15 Kasım 2023 10:15
2022-23 sezonunu şampiyonluk kupası ile kapatan Galatasaray, bu yıl aynı dönem baz alındığında geçen sezonun önüne geçti.

Geçtiğimiz yıl ilk 12 haftada 24 puan toplayıp liderin 5 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılılar , Okan Buruk yönetiminde bu sezon puan olarak çok daha başarılı.

Aynı periyotta bu yıl 31 puana ulaşan ve liderliği averaj farkı ile Fenerbahçe bırakan Galatasaray, 2022-23'e göre 7 puan daha fazla topladı.

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