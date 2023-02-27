Galatasaray, Belçikalı yıldızı Dries Mertens ile yola devam etmek istiyor.Sarı-kırmızılı ekibin, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Belçikalı futbolcunun +1 yıllık opsiyonunu kullanma kararı aldığı bildirildi.Mertens'in de bu durumdan oldukça memnun olduğu vurgulandı.35 yaşındaki Belçikalı oyuncu, bu sezon oynadığı 22 resmi maçta 6 gol atıp 3 asist yaptı.