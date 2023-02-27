Galatasaray ve Mertens: 1 yıl daha

Galatasaray, Dries Mertens ile yola devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekibin, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Belçikalı futbolcunun +1 yıllık opsiyonunu kullanma kararı aldığı bildirildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ve Mertens: 1 yıl daha
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27 Şubat 2023 10:45
Galatasaray, Belçikalı yıldızı Dries Mertens ile yola devam etmek istiyor.

Sarı-kırmızılı ekibin, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Belçikalı futbolcunun +1 yıllık opsiyonunu kullanma kararı aldığı bildirildi.

Mertens'in de bu durumdan oldukça memnun olduğu vurgulandı.

35 yaşındaki Belçikalı oyuncu, bu sezon oynadığı 22 resmi maçta 6 gol atıp 3 asist yaptı. 

 
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