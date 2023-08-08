Galatasaray ve Lazio'nun hedefi De Paul!

Galatasaray, Atletico Madrid'in yıldız orta sahası Rodrigo de Paul'u kadrosuna katmak isterken, İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ve Lazio'nun hedefi De Paul!
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08 Ağustos 2023 18:52
Yeni sezonda orta saha sıkıntısı yaşamak istemeyen Galatasaray'da flaş bir isim gündeme geldi.

LAZIO İLE YARIŞ

Tutto Mercato'da yer alan habere göre; Galatasaray ve Lazio, Atletico Madrid'in yıldız orta sahası ile ilgileniyor.

Atletico Madrid'in kadroda düşünülmeyen oyuncunun satılmasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

İspanyol devinin oyuncu için 20 milyon euro bonservis talep edeceği ifade edildi.

G.SARAY İKNA İÇİN UĞRAŞIYOR

Haberde ayrıca Zaniolo, Sergio Oliveira, Mertens ve Icardi gibi yıldızları kadrosunda bulunduran Galatasaray'ın oyuncuyu ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Atletico Madrid ile Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunan De Paul, Serie A'da Udinese formasıyla 177; La Liga'da ise başkent kulübü ve Valencia adına 100 maça çıktı; milli formayı 54 kez giydi.


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