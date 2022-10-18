Galatasaray ve Kayserispor, PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşan Galatasaray ve Kayserispor, PFDK'ye sevk edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray ve Kayserispor, PFDK'ye sevk edildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ekim 2022 00:03
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Kayserispor kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Yukatel Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig müsabakasıyla ilgili Kayserispor Kulübünün saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareket, Galatasaray Kulübünün de taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları gerekçeleriyle kurula gönderildiği bildirildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ