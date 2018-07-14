Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Mina'da büyük engel

FATİH TERİM MINA'YI CANLI YAYINDA AÇIKLAMIŞTI

ABIDAL'DEN AYRILIK SİNYALİ: ''BEN SÖYLEYEMEM''

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ve'ın yakından ilgilendiği savunma oyuncusuiçin İngilizlerin ilgisi sürüyor.a'ya yakınlığı ile bilinen Sport'a göre Yerry Mina ile İngiltere'denveyakından ilgileniyor.Barcelona'nın geçtiğimiz gün Lenglet'i kadrosuna katmasının ardından Mina'nın düzenli oynama şansının kalmadığını haberlerine taşıyan İspanyol medyasına göre, Kolombiyalı oyuncu için Barcelona West Ham, Leicester ve Everton ile görüşmelerini sürdürüyor.Katalan ekibi oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakmazken, Everton, West Ham ve Leicester'ın bu transfer için yaklaşıkönerdiği belirtildi. İspanyol basınına göre Barcelona, Mina'yı ABD kampına götürse bile daha iyi bir teklif gelmezse bu üç İngiliz ekibinden birine satacak.Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Mina içinde bir açıklama yapmıştı.Geçtiğimiz günlerde Instagram TV soruları yanıtlarken Mina ile ilgiliifadelerini kullanmıştı.Barcelona'nın sportif direktörüde geçtiğimiz gün Mina hakkında konuşurken, kararı teknik direktör Valverde'nin vereceğini dile getirmişti.Abidal yaptığı açıklamda 'ifadelerini kullanmıştı.