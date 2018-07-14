Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Mina'da büyük engel

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği savunma oyuncusu Yerry Mina için İngilizlerin ilgisi sürüyor.
Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Sport'a göre Yerry Mina ile İngiltere'den West Ham, Leicester ve Everton yakından ilgileniyor.
Barcelona'nın geçtiğimiz gün Lenglet'i kadrosuna katmasının ardından Mina'nın düzenli oynama şansının kalmadığını haberlerine taşıyan İspanyol medyasına göre, Kolombiyalı oyuncu için Barcelona West Ham, Leicester ve Everton ile görüşmelerini sürdürüyor.
Katalan ekibi oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakmazken, Everton, West Ham ve Leicester'ın bu transfer için yaklaşık 20 milyon euro önerdiği belirtildi. İspanyol basınına göre Barcelona, Mina'yı ABD kampına götürse bile daha iyi bir teklif gelmezse bu üç İngiliz ekibinden birine satacak.
FATİH TERİM MINA'YI CANLI YAYINDA AÇIKLAMIŞTI
Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Mina için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bir açıklama yapmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Instagram TV soruları yanıtlarken Mina ile ilgili ''Beğendiğim oyunculardan bir tanesi Yerry Mina. Açıkçası onunla ilgilendiğimiz de doğrudur. Barcelona'da oynamıyordu, yedekti. Kolombiya'da da yedekti. Ama ilk maç hatalı gol yeyince iki stoperi değiştirdiler'' ifadelerini kullanmıştı.
ABIDAL'DEN AYRILIK SİNYALİ: ''BEN SÖYLEYEMEM''
Barcelona'nın sportif direktörü Eric Abidal de geçtiğimiz gün Mina hakkında konuşurken, kararı teknik direktör Valverde'nin vereceğini dile getirmişti.
Abidal yaptığı açıklamda ''Yerry'nin teknik adamla konuşması gerekiyor. Şu an bir şey söyleyemem. Harika bir Dünya Kupası geçirdi. Ona güveniyoruz ancak her şey olabilir. Teknik adamla birlikte bir karar verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Sport'a göre Yerry Mina ile İngiltere'den West Ham, Leicester ve Everton yakından ilgileniyor.
Barcelona'nın geçtiğimiz gün Lenglet'i kadrosuna katmasının ardından Mina'nın düzenli oynama şansının kalmadığını haberlerine taşıyan İspanyol medyasına göre, Kolombiyalı oyuncu için Barcelona West Ham, Leicester ve Everton ile görüşmelerini sürdürüyor.
Katalan ekibi oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakmazken, Everton, West Ham ve Leicester'ın bu transfer için yaklaşık 20 milyon euro önerdiği belirtildi. İspanyol basınına göre Barcelona, Mina'yı ABD kampına götürse bile daha iyi bir teklif gelmezse bu üç İngiliz ekibinden birine satacak.
FATİH TERİM MINA'YI CANLI YAYINDA AÇIKLAMIŞTI
Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Mina için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bir açıklama yapmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Instagram TV soruları yanıtlarken Mina ile ilgili ''Beğendiğim oyunculardan bir tanesi Yerry Mina. Açıkçası onunla ilgilendiğimiz de doğrudur. Barcelona'da oynamıyordu, yedekti. Kolombiya'da da yedekti. Ama ilk maç hatalı gol yeyince iki stoperi değiştirdiler'' ifadelerini kullanmıştı.
ABIDAL'DEN AYRILIK SİNYALİ: ''BEN SÖYLEYEMEM''
Barcelona'nın sportif direktörü Eric Abidal de geçtiğimiz gün Mina hakkında konuşurken, kararı teknik direktör Valverde'nin vereceğini dile getirmişti.
Abidal yaptığı açıklamda ''Yerry'nin teknik adamla konuşması gerekiyor. Şu an bir şey söyleyemem. Harika bir Dünya Kupası geçirdi. Ona güveniyoruz ancak her şey olabilir. Teknik adamla birlikte bir karar verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın