Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber:Trezeguet!

Aston Villa'nın ligden düşmesi durumunda Türkiye yolu açılacak olan Kasımpaşalı eski futbolcu, bir anda takımının kurtarıcısı ve ekibin umudu oldu. Mısırlı oyuncunun bu patlaması karşısında Türk takımlarının ümitleri iyice zayıfladı. Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya giden, başta Galatasaray olmak üzere Fenerbahçe'nin de takibinde bulunan Trezeguet'ın son haftalardaki performansı hesapları şaşırttı.



Premier Lig'de Aston Villa'nın önceki gece Arsenal'i devirmesi ile ligde kalma yolunda önemli bir adım atması ve golü atan ismin Mısırlı futbolcu olması tüm dengeleri bozdu.



Onyekuru'nun yerine sol tarafa yetenekli futbolcuyu düşünen sarı-kırmızılılara oyucunun menajeri William D'avilla, "Aston Villa'nın ligde kalması zor görünüyor. Premier Lig'e veda ederlerse Trezeguet de ayrılacak" yanıtını vermişti.



Önümüzdeki sezon Diagne'nin de geri dönüşünü dikkate alan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'dan iyi anlaştığı Trezeguet'i transfer ederek bir taşla iki kuşu vurmayı planlıyordu. Cim-Bom dışında Fenerbahçe de sol kanat eksiğini bu oyuncuyla doldurmanın hesaplarını yapıyordu.



Salah benzetmesi



Aston Villa kritik galibiyetler ve puanlar alırken, Trezeguet de Crystal Palace maçında 2, önceki günkü Arsenal karşılaşmasında 1 gol attı. Son 3 haftada 7 puan toplayan Aston Villa'nın ligde kalması halinde Trezeguet'in satışına izin vermeyeceği belirtiliyor.



25 yaşındaki futbolcunun, takımı küme düşse bile diğer Premier Lig kulüplerinin radarında...



Vatandaşı Muhammed Salah ile görüşerek ondan fikir alan Trezeguet'e de Salah kalması yolunda telkinde bulundu.



Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith de oyuncusundan övgüyle söz ederken, onu Liverpool'un Mısırlı futbolcusuna benzetti.



Smith, "Trezeguet, Premier Lig'de Salah gibi olacak. İngiltere'de oynamakla ilgili gereken tecrübeyi de artık edindi. Önümüzdeki dönemde Salah gibi yıldızlaşacak" dedi.



