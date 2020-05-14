TRANSFER SAVAŞI VAR

G.SARAY YENİDEN DEVREDE

FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE!

Mert Çetin, Süper Lig'in iki büyüğünü karşı karşıya getirdi. Roma forması giyen milli stoper Mert Çetin için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe devrede. İşte Galatasaray ve Mert Çetin hamlesi...Koronavirüs sebebiyle gelecek sezonlara bakış açısı da bütçesi de değişen sarı-kırmızılı yönetim, yeni sezon planlamasında maliyeti düşük, genç ve kiralık isimlere ağırlık verecek. Mert Çetin de listenin başında bulunuyor. Galatasaray'ın yaklaşık bir yıldır peşinde olduğu 23 yaşındaki savunma oyuncusu için kulübü Roma olumsuz cevap vermişti. Fakat Cimbom'un Mert Savaş aşkı bitmedi.Sarı-kırmızılılar, bu sezon Roma'da sadece beş maçta süre alabilen genç stoper için yeniden devrede. Zaten Roma da genç ismin kulübede oturup değer kaybetmemesi adına kiralamayı düşünüyor. Fazla süre alamamaktan dertli olan Çetin, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Fatih Terim faktörü de Galatasaray'ın transferdeki elini güçlendiriyor. Bu arada Galatasaray'da yeni sezon hazırlığında sadece Mert Çetin yok. Yerli pazarından Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç için de ciddi mesafe alınmış durumda. Hatta yönetimin iki oyuncuyla da prensipte anlaşma sağladığı ve işi resmiyete dökmek için sezon sonunu beklediği ifade ediliyor.Liglere Kovid-19 engeli gelse de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki yarış hız kesmiyor. Son olarak E-spor derbisinde karşı karşıya gelen çubuklu ile parçalı şimdi de transfer arenasında kora kor bir mücadele içinde. Fenerbahçe, Galatasaray'ın söz kestiği Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç için devreye girince, sarı-kırmızılılardan kontra gecikmedi. Galatasaray da sarı-lacivertlilerin transferini bitirmek üzere olduğu Roma'nın stoperi Mert Çetin için hamle yaptı. Her iki takımın da henüz Gençlerbirliği'nde oynarken kadrosuna katmak için çabaladığı 23 yaşındaki stoper soluğu geçtiğimiz sezon İtalya'da almıştı.Ancak Roma'da sadece 5 maçta forma şansı bulunca tekliflere sıcak bakan Mert Çetin için ilk hamle Fenerbahçe'den geldi. Sarı-lacivertliler, dev bir adımla Galatasaray'ın önüne geçti. İtalyan ekibiyle yoğun bir görüşme trafiğine giren Fenerbahçe, Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla kiralamak konusunda Çizme ekibini ikna etti.Kulüplerin detayları görüştüğü büyük bir sürpriz olmazsa transferin kısa sürede açıklanacağı öğrenildi. Roma'nın 3 milyon avroya kadrosuna kattığı millî stoper Mert Çetin için belirlediği satın alma ücreti hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Sarı-lacivertlilerin, bir sezon için oyuncunun yıllık ücretini karşılayacağı ifade edildi.