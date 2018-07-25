İtalya Serie A ekibi Atalanta, Chelsea'nin 23 yaşındaki orta sahası Mario Pasalic'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.
Alman futbolcuyla uzun bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ilgileniyordu.
2014 yılında Chelsea'ye transfer olan Pasalic, daha önceden Elche, Monaco, Milan ve Spartak Moskova'ya kiralanmıştı.
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Alman futbolcuyla uzun bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ilgileniyordu.
2014 yılında Chelsea'ye transfer olan Pasalic, daha önceden Elche, Monaco, Milan ve Spartak Moskova'ya kiralanmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın