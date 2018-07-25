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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdesi İtalya'ya transfer oldu!

İtalya Serie A takımlarından Atalanta, transfer döneminde ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Mario Pasalic'i kadrosuna kattı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdesi İtalya'ya transfer oldu!
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25 Temmuz 2018 18:58
İtalya Serie A ekibi Atalanta, Chelsea'nin 23 yaşındaki orta sahası Mario Pasalic'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Alman futbolcuyla uzun bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ilgileniyordu.

2014 yılında Chelsea'ye transfer olan Pasalic, daha önceden Elche, Monaco, Milan ve Spartak Moskova'ya kiralanmıştı.

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