İtalya Serie A ekibi, Chelsea'nin 23 yaşındaki orta sahası'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.Alman futbolcuyla uzun bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ilgileniyordu.2014 yılında Chelsea'ye transfer olan Pasalic, daha önceden Elche, Monaco, Milan ve Spartak Moskova'ya kiralanmıştı.