Galatasaray ve Fenerbahçe yerli isim için karşı karşıya!

Galatasaray ve Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyorlar. Özellikle yabancı kuralı nedeniyle Süper Lig'in devleri, yerli oyunculara yönelmiş durumdalar.



Stopere yeni aday



Süper Lig'in devleri, kadrolarına yerli bir stoper takviyesi yapmak istiyorlar. Bu doğrultuda yeni aday da belirlenmiş durumda. Yerli statüsünde forma giymesiyle avantaj sağlayan bu isim, özellikle son haftalardaki formuyla dikkat çekmişti.



Baniya hamlesi!



TuttoMercatoWeb, Fatih Karagümrük'ün stoperi Rayyan Baniya ile birçok kulübün ilgilendiğini ifade etti. Bu takımlar arasında Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da olduğu aktarıldı.



Yerli statüsünde oynuyor



Babası Beninli, annesi Türk olan İtalyan oyuncu, yerli statüsünde oynayabiliyor.



Son haftalarda dikkat çekti



Rayyan Baniya, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla Süper Lig'de 2 maça çıkabilmişti. Bu sezon Andrea Pirlo yönetiminde daha çok şans bulan stoper, son haftalarda hücum katkısıyla da dikkat çekti.



İtalya'dan da talipleri var



Haberde ayrıca, yuncuyla ilgilenen kulüplerin sadece Fenerbahçe ve Galatasaray olmadığı aktarıldı. İtalyan oyuncu için Roma ve Torino'nun da devrede olduğu belirtildi. İtalya ve Türkiye'den ikişer talibin yanı sıra iki Alman kulübünün de oyuncuyla ilgilendiği ifade edilmekte.



İtalyan kulüplerinin takibindeki Baniya, Fatih Karagümrük dönemi öncesinde İtalya'da Modena, Verona, Renate ve Mantova kadrolarında yer almıştı.



Karagümrük'ten yüksek talep



2021'in yaz aylarında takıma katılan Baniya'nın Fatih Karagümrük ile Haziran 2025'e kadar bir sözleşmesi bulunuyor. İstanbul ekibinin Baniya için 5-7 milyon Euro düzeyinde bir bonservis bedeli talep ettiği aktarılmakta.





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