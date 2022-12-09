Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada takımlar hazırlıklarını sürdürüyor.



Süper Lig'de şampiyonluk için iddialı takımlardan olan Galatasaray ve Fenerbahçe'de yoğun transfer mesaisi sürüyor.



İki ezeli rakip zaman zaman aynı oyuncu için girişimlerde bulunuyor. O isimlerden biri de Mertcan Ayhan oldu. İşte detaylar...



Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan için değil de kardeşi Mertcan için kapışıyor.



İki Süper Lig devi hali hazırda Schalke'nin alt yapısında forma giyen 2006'lı Mertcan'a forma giydirmek için kıyasıya yarış veriyor.



Öte yandan Roma'nın da genç oyuncuyu takip ettiği ifade edildi. 2006 doğumlu Mertcan, Schalke 04'te abisi gibi stoper oynuyor. Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor.



MERTCAN AYHAN KİMDİR?



8 Eylül 2006'da Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine TuS Rotthausen altyapısında başladı.



2014 yılında Schalke 04 altyapısına transfer oldu. 1 Temmuz 2022'den itibaren Schalke 04 U17 takımında forma giyiyor.



16 yaşındaki genç futbolcu, defans hattında stoper olarak görev yapıyor. Kaan Ayhan'ın kardeşi olan Mertcan Ayhan, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.





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