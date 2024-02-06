Galatasaray ve Fenerbahçe rekora gidiyor!

63 puanla zirveyi paylaşan Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig tarihinde 24 haftada en fazla puan toplayan iki takım oldu. 63 puanla zirveyi paylaşan iki ezeli rakibi en yakından takip eden Beşiktaş'ın 39 puanı bulunuyor. Üç puanlı sistemde ise 24. haftalar itibarıyla en fazla puan toplayan takım, 1999-2000 sezonundaki performansıyla Galatasaray.

Sezon sonuna bakıldığında ise 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe kadrosu bu alandaki rekorun sahibi. İki ezeli rakip bu sezon ortaya koydukları görüntü ile bu kadroların puan rekorlarını da geride bırakmayı hedefliyor.

Avrupa'da da yollarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray mağlubiyeti de unuttular. Fenerbahçe ve Galatasaray, 2023-2024 sezonunda 24'ü Trendyol Süper Lig, 12'si Avrupa kupaları ve biri de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 37 maçı geride bıraktı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, ligde 1 kez ve Avrupa kupalarında 2 kez mağlubiyet yaşadı. Galatasaray ise ligde 1 kez yenilirken Avrupa kupalarında da 3 mağlubiyet gördü.

Fenerbahçe, son yenilgisini 30 Kasım'da Konferans Ligi'ndeki Nordsjaelland karşısında alırken Galatasaray, son mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi'nde 12 Aralık'ta oynadığı Kopenhag mücadelesinde yaşamıştı.

Bu iki takım ligde sadece birer defa kaybederken Kasım ayından bu yana da bilekleri bükülmüyor. 4 Kasım'da Trabzonspor, Fenerbahçe'yi; 11 Kasım'da da Atakaş Hatayspor, Galatasaray'ı mağlup ederek galibiyet sevinci yaşayabilen takımlar oldu.