Galatasaray ve Fenerbahçe potada karşı karşıya

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Ekmas, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ve Fenerbahçe potada karşı karşıya
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21 Ekim 2023 16:12
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Ekmas ile Fenerbahçe Beko, Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Sezona Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Manisa Büyükşehir Belediyespor galibiyetleriyle başlayan Galatasaray Ekmas, geçen hafta Aliağa Petkimspor deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı.

Çağdaş Bodrumspor galibiyetiyle sezona başlayan, ikinci haftada İzmir'de Pınar Karşıyaka'ya kaybeden Fenerbahçe Beko, geçen hafta Bahçeşehir Koleji'ni iç sahada yenmeyi başardı.

İki ekip arasında geçen sezon oynanan iki lig maçında da kazanan taraf Fenerbahçe Beko olmuştu.

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