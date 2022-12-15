Galatasaray ve Fenerbahçe Kaba'yı istiyor!

Dünya Kupası nedeniyle verilen araya 29 puanla lider giren Fenerbahçe ve 27 puanla ikinci sırada giren Galatasaray golcü transferi için düğmeye bastı. İki takımın da listesine Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland'da forma giyen Sory Kaba girdi.



Sory Kaba'nın performansı



Kariyerinde Elche, Dijon, OH Leuven ve Midtjylland takımları bulunan 27 yaşındaki Gineli forvet, Danimarka temsilcisinde 101 maçta forma giydi ve 26 gol attı.



Evander de Galatasaray'ın listesindeydi



Öte yandan; Galatasaray, sezon öncesinde Midtjylland'da forma giyen 10 numara Evander'i kadrosuna katmak istemiş ancak istenilen bonservis nedeniyle transfer olmamıştı. Brezilya yıldız da 10 milyon Dolar karşılığında Major League Soccer (MLS) ekiplerinden Portland Timbers'a gitti.



FC Midtjylland, Viborg FF ile karşılaşacak



Öte yandan, Danimarka Ligi'nde 17 hafta sonunda topladığı 23 puanla 7. sırada yer alan FC Midtjylland, 18. hafta karşılaşmasında ligde 2. sırada bulunan Viborg FF ile deplasmanda karşılaşacak.





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