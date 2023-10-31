Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer yarışı: Thomas Partey

Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam ederken sürpriz bir isim için karşı karşıya geldiler: Thomas Partey

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer yarışı: Thomas Partey
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2023 10:03
Galatasaray ve Fenerbahçe ilk 10 haftada fırtına gibi eserken bir yandan da transfer çalışmaların sürdürüyor.

Yaz transfer sezonunda da gündeme gelen Arsenal'in 6 numarası Thomas Partey ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

PARTEY AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

İngiliz medyasındaki haberlere göre Partey, Arsenal'de aldığı süreden memnun değil. Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünebilir.

Son maçta kadroya alınmayan yıldız oyuncu için Ocak ayı transfer gündeminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni bir hamle yapması bekleniyor.

SON MAÇTA KADROYA GİREMEDİ

30 yaşındaki Ganalı orta saha Arsenal'in son maçında kadroya alınmadı. 2 Ekim'de sakatlığı tamamen geçen Partey, takımının Premier Lig'de oynadığı son maçta kadroya giremedi.

Bir önceki hafta oynanan Chelsea maçında ise kadrodaydı ancak süre almadı. Bu sezon sadece 5 maçta oynadı. Gol ve asist üretemedi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery