Galatasaray ve Fenerbahçe ilk 10 haftada fırtına gibi eserken bir yandan da transfer çalışmaların sürdürüyor.
Yaz transfer sezonunda da gündeme gelen Arsenal'in 6 numarası Thomas Partey ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
PARTEY AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR
İngiliz medyasındaki haberlere göre Partey, Arsenal'de aldığı süreden memnun değil. Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünebilir.
Son maçta kadroya alınmayan yıldız oyuncu için Ocak ayı transfer gündeminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni bir hamle yapması bekleniyor.
SON MAÇTA KADROYA GİREMEDİ
30 yaşındaki Ganalı orta saha Arsenal'in son maçında kadroya alınmadı. 2 Ekim'de sakatlığı tamamen geçen Partey, takımının Premier Lig'de oynadığı son maçta kadroya giremedi.
Bir önceki hafta oynanan Chelsea maçında ise kadrodaydı ancak süre almadı. Bu sezon sadece 5 maçta oynadı. Gol ve asist üretemedi.
Yaz transfer sezonunda da gündeme gelen Arsenal'in 6 numarası Thomas Partey ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
PARTEY AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR
İngiliz medyasındaki haberlere göre Partey, Arsenal'de aldığı süreden memnun değil. Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünebilir.
Son maçta kadroya alınmayan yıldız oyuncu için Ocak ayı transfer gündeminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni bir hamle yapması bekleniyor.
SON MAÇTA KADROYA GİREMEDİ
30 yaşındaki Ganalı orta saha Arsenal'in son maçında kadroya alınmadı. 2 Ekim'de sakatlığı tamamen geçen Partey, takımının Premier Lig'de oynadığı son maçta kadroya giremedi.
Bir önceki hafta oynanan Chelsea maçında ise kadrodaydı ancak süre almadı. Bu sezon sadece 5 maçta oynadı. Gol ve asist üretemedi.