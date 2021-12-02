Galatasaray ve Fenerbahçe'den alkışlanacak hareket!

Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları arasındaki ilk derbi özel bir amaç için oynanacak; "Kadına şiddete son!"

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ve Fenerbahçe'den alkışlanacak hareket!
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02 Aralık 2021 17:05
Fenerbahçe ve Galatasaray Spor Kulüpleri Kadın Futbol takımları, 'Kadına şiddete son' diyerek 7 Aralık 2021 Salı günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde ilk derbi maçlarına çıkacak.

İşte iki kulüpten yapılan ortak açıklama:

"TAVRIMIZ NET; DURUŞUMUZ BİR; "KADINA ŞİDDETE SON" DİYORUZ

Biz Türkiye'nin en büyük spor kulüpleri, milyonlarca taraftarımızla sporun en önemli iki markası olarak;

1909 yılında başlayan ezeli rekabetimizi, şimdi eşsiz bir amaçla taçlandırıyoruz…

Kadınlara uygulanan her tür şiddeti,

Kadınlara ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığı,

Cinsiyetçi yaklaşımları ve söylemleri,

Eşitsizliği, Haksızlığı ve Adaletsizliği REDDEDİYORUZ!

Bu konuda toplumsal farkındalık yaratmak için; yıllardır kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta katılımına
projeleri ile öncülük eden The Coca-Cola Company'nin desteğiyle Fenerbahçe ve Galatasaray Kadın Futbol
Takımlarımızı ilk kez bir araya getiriyoruz.

Bu maçın tek galibinin "Kadınlar ve Türk Sporu" olacağını biliyoruz!

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ve GALATASARAY SPOR KULÜBÜ

Fenerbahçe ve Galatasaray Spor Kulüpleri Kadın Futbol Takımlarımız, bu amaç için 7 Aralık 2021 Salı günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda ilk maçlarını yapacaklardır.

İkinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacaktır."


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