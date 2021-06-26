Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez Visca için karşı karşıya!

Galatasaray ve Fenerbahçe, İrfan Can'dan sonra bir büyük transfer operasyonunda daha karşı karşıya geliyor...

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez Visca için karşı karşıya!
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26 Haziran 2021 11:34
Geçen sezona damgasını vuran ve hala yankıları devam eden, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki İrfan Can Kahveci yarışı, bu kez yerini bir başka büyük transfer operasyonuna bırakacak gibi görünüyor.

Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı, Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Edin Visca için Galatasaray devreye girdi.

Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği Visca'nın maliyetini masaya yatırmak amacıyla, Sarı-Kırmızılı kulübün yeni yönetimi ile Başakşehir yetkilileri önümüzdeki hafta masaya oturacak.

Bu transfer girişimine karşın, kongre sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un nasıl bir karşı hamle yapacağı ise merak konusu.


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