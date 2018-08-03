'da forma şansı bulamayan ve kiralanması gündemde olan 22 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu'avetalip oldu!İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin iddiasına göre Galatasaray ve Fenerbahçe, Marlon Santos için Barcelona'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.Genç futbolcunun, yeni sezonda Barcelona forması giymeyeceğine kesin gözüyle bakılırken futbolcunun menajeri de Barcelona ile transfer görüşmeleri yapmak için İspanya'ya gitti.Geçen sezon Fransız Nice ekibine kiralanan ve Fransa'da başarılı bir sezon geçiren Marlon Santos, Fransız ekibinde 27 maçta forma giymişti.Geçen sezon başında Barcelona'nın Fluminense'den 5 milyon euroya transfer ettiği 22 yaşındaki stoperin piyasa değerinin 10 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.Öte yandan Marlon Santos için tek aday Galatasaray ve Fenerbahçe değil. Nice'in tekrar kiralamak istediği Brezilyalı ile West Ham ve iki Serie A ekibinin ilgilendiği belirtildi.