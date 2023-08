Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde yer aldıkları grubu değerlendiren Kenya Teknik Direktörü Engin Fırat, "Fildişi Sahili ne kadar favori gibi görünse de çok dengeli bir guruba düştük. Herkes herkesi yenebilecek gibi görünüyor. Bu da bizim için avantaj oluşturdu. Gelecekle ilgili çok umutluyum. Dünya Kupası'na gidebilme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum" dediGelecek yıl Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nın çok kaliteli geçmesini beklediğini söyleyen Engin Fırat, "Afrika kupası çok kaliteli geçiyor. Nedeni de Avrupa'ya baktığınız zaman büyük takımların hepsinde görüyorsunuz ki en azından 3-4 tane Afrikalı oyuncu var. Bu anlamda da örnek verecek olursak Fildişi Sahilinin kadrosundaki oyuncuların en az 20 tanesi; İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1 ya da Almanya Bundesliga'da oynuyor. Takımlarda kalite çok yüksek. Bundan dolayı da Afrika Kupası'nın kalitesinin çok yüksek geçeceğini düşünüyorum. Fildişi Sahili, Fas bunlar favoriler gibi. Çünkü Fildişi Sahili evinde oynayacak. Fas da şu anda Afrika'nın en formda takımına sahip. Yani iki takım arasında geçer diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaptıkları yatırımlarla artık Avrupa'yı düşünmeleri gerektiğini belirten deneyimli Fırat, "Fenerbahçe ve Galatasaray çok büyük yatırımlar yaptı. Bence Türkiye ligini düşünmelerine gerek yok, Avrupa kupalarını düşünmeleri lazım. Özellikle Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'nde favori olarak görüyorum. Konferans Ligi'nde böyle bütçeye, böyle oyuncuya sahip hiçbir takım yok. Açık ve net konuşmak gerekiyorsa, Galatasaray için Şampiyonlar Ligi çok zor ama oradan Avrupa Ligi'ne geçerlerse iyi işler yapacaklarını düşünüyorum. Harcanan paralara bakıldığı zaman, kulüplerin Türkiye liginden daha fazla Avrupa'yı önemsemeleri gerektiğine inanıyorum. Lige gelince de şampiyonluk yarışı iki takım arasında geçer" şeklinde konuştu."KONFERANS LİGİ'NDEKİ TAKIMLARIN HİÇBİRİ FENERBAHÇE'NİN YANINA YAKLAŞAMAZ"Türk takımlarının Avrupa yolculuğu hakkında konuşan Fırat, "Konferans ligindeki takımlara bakın, şu an hiçbiri Fenerbahçe'nin yanına yaklaşamaz. Bunun üstüne de 3-4 transfer daha yapıldığını düşündüğümüz zaman, Avrupa'dan da birine sorsanız Fenerbahçe'yi Konferans Liginde favori gösterir. Avrupa Ligi'nde kalite yükseldiği için, bu orada geçerli değil. Orada Türk takımlarının zorlanacağı görünüyor. Şampiyonlar Ligi'ne gelince, bence orada büyük başarılar elde etmek, bunu düşünmek bile hayal. Galatasaray ilk önce bir gruplara kalsın. Son dönemlere bakın. Beşiktaş'a da neler dediler. Bunu yaparız, şunu yaparız diye sonunda altıda sıfır oldu. Yani oradaki kalite farkının gerçekliğini görmek lazım. Türk takımları şu anki yatırımlarla Konferans Ligi'nde her zaman favori olarak çıkarlar" dedi.Türkiye'de antrenörlük yapmayı düşünmediğini söyleyen Engin Fırat, "Türk futbolunda olmak, belirli bir dünyada olmak anlamına geliyor. Ben milli takım hocası olarak Paris'te Fransa'ya karşı, Floransa'da İtalya'ya karşı ve şu anda da dünyada ne kadar büyük takım varsa hepsine karşı oynama ve kendimi dünyanın en iyi hocalarına kanıtlama şansı yakalayabiliyorum. Bunu Türkiye'de hiçbir zaman yakalayamazsınız. Orada Ahmet, Mehmet ile oynuyorsunuz. Dünya futbolu için çok ilgi çekici bir şey değil. Onun için benim hedefim yurt dışında daha ne kadar ileri gidebilirim, ne kadar zirveyi zorlarım onun peşindeyim" diye konuştu.Afrika futbolunu da değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Afrika'nın genelinde dağılım yapmak lazım. Kuzey Afrika çok büyük yatırımlar yaptı, özellikle de Fas. Lig çok kaliteli, imkanlar, statlar, altyapıya yapılan yatırımlar... Orada gidişat Avrupa seviyesine gidiyor. Açıkçası bizim bölgemizde veya Orta Afrika da altyapıya hiç yatırım olmadığı için yetenekler gereken yaş guruplarında eğitilmiyor. Onun için istenilen başarılar elde edilmiyor ve liglerde gereken kalite yakalanamıyor. Bunun devamında da tabi ki finans durumu var. Afrika'da Türkiye veya Avrupa'daki kadar büyük sponsorlar ve yayın gelirleri olmadığı için tabi ki orada kalite sorunu ortaya çıkıyor. Ama genelde, yetenek bakımından Avrupa'yı geçecekler. Onun da hiçbir A, B, C si yok. Zamanla ilgili, geçecekler kesinlikle" diye konuştu.Türk kulüplerine oyuncu önermekten vazgeçtiğini ifade eden Engin Fırat, sözlerini şöyle noktaladı:"Türkiye'ye oyuncu önermekten vazgeçtim çünkü onlar hepsinin daha iyisini biliyorlar. Hep aynı şeyi soruyorlar 'genç yetenek var mı.' Genç yetenek söylüyorsunuz sonra tecrübeli adamlar lazım diyorlar. Türkiye'de gördüğünüz gibi yabancıların yaş ortalaması 30'un üzerindedir. Kulüpler, geleceğe yatırım yapma gibi düşünceye sahip değiller."