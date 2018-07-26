Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yılın takası! Ozan Tufan Tolga Cigerci

"Benim sıkıntı çektiğim bir konu var. Gereksiz sayıda oyuncu tutuyoruz. Bizde başarılı olmayan bir oyuncu, her takıma gidebilmeli. Bizde başarılı olamayan bir oyuncu, her takıma gidebilmeli. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... Milan Inter'den alır, Inter de Milan'dan alır. Dünyada bunun örnekleri var. Tutmamıştır aşı, normal bir şey. İnşallah bu sorunu da halledeceğiz. Bunu kendi içimizde halledebilirsek çok büyük bir sorun halletmiş olacağız."

Fatih Terim Fenerbahçe'de umduğunu bulamayan genç oyuncu Ozan Tufan için transfer harekatına başladı. Fatih Terim'in Milli Takım'da gözde olan Ozan'ın bir an önce transfer edilmesini istediği iddia edildi.OZAN TUFAN'A KARŞILIK TOLGA CİĞERCİ!Tecrbeli teknik adamın Fenerbahçe kadro dışıp kalıp sonrasında affedilen fakat yine forma şansı bulamayan Ozan Tufan için kolları sıvadı. Milli Takım'da vazgeçemediği ve en önemli silahlarından biri olan Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi. Ozan transferinde sarı kırmızılı ekibin ezeli rakibine takas teklifinde bulunacağı ifade edildi.Öte yandan Fatih Terim'in oyun planında düşünmediği Tolga Ciğerci'yi Ozan Tufan takasında kullanılması için yönetime onay verdiği kaydedildi.Tudor döneminde vazgeçilmezler arasında olan ancak Terim döneminde forma şansı bulamayan Tolga Ciğerci'nin Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor... Tolga Cigerci'nin Galatasaray'da 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor...Terim Sakaryaspor maçı sonrası sinyali verdiTecrübeli çalıştırıcı maç sonu yaptığı açıklamadadiyerek transfere yeşil ışık yaktığı yorumları yapıldı.kaynak: yeni akit