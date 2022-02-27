Galatasaray ve Çaykur Rizespor'dan flaş paylaşımlar!

Güzel bir galibiyet sonrası keyif çayı gibisi yok" paylaşımını yaptı.



" paylaşımını yaptı.

Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız? 🤔



Admin: 4️⃣ 😀 pic.twitter.com/TiGFKytf8d



— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 27, 2022

Bu çay, Rize çayı değil. Ümit Öztürk, kaçak çaydan demledi galiba!



Bizim de kaçak çayla işimiz olmaz. Zira çayın kaçağı, sağlığı; hakemin eyyamı, futbolu bozar! https://t.co/hc3n3ONgsd



— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 27, 2022

Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup ederken, maç sonu iki takımdan da flaş paylaşımlar geldi.Karşılaşmanın ardından önce Galatasaray, "" şeklinde bir paylaşım yaptı.Galatasaray'dan sonra Çaykur Rizespor'dan bu paylaşıma cevap geldi. Karadeniz ekibinin twitter hesabından, Galatasaray'ın paylaşımı alıntılanıp, "" ifadeleri kullanıldı.Öte yandan Bafetimbi Gomis ise "