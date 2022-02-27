Galatasaray ve Çaykur Rizespor'dan flaş paylaşımlar!

Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup ederken, maç sonu iki takımdan da flaş paylaşımlar geldi.
Karşılaşmanın ardından önce Galatasaray, "Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız?" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'dan sonra Çaykur Rizespor'dan bu paylaşıma cevap geldi. Karadeniz ekibinin twitter hesabından, Galatasaray'ın paylaşımı alıntılanıp, "Bu çay, Rize çayı değil. Ümit Öztürk, kaçak çaydan demledi galiba! Bizim de kaçak çayla işimiz olmaz. Zira çayın kaçağı, sağlığı; hakemin eyyamı, futbolu bozar!" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Bafetimbi Gomis ise "Güzel bir galibiyet sonrası keyif çayı gibisi yok" paylaşımını yaptı.
İşte o paylaşımlar:
Karşılaşmanın ardından önce Galatasaray, "Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız?" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'dan sonra Çaykur Rizespor'dan bu paylaşıma cevap geldi. Karadeniz ekibinin twitter hesabından, Galatasaray'ın paylaşımı alıntılanıp, "Bu çay, Rize çayı değil. Ümit Öztürk, kaçak çaydan demledi galiba! Bizim de kaçak çayla işimiz olmaz. Zira çayın kaçağı, sağlığı; hakemin eyyamı, futbolu bozar!" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Bafetimbi Gomis ise "Güzel bir galibiyet sonrası keyif çayı gibisi yok" paylaşımını yaptı.
İşte o paylaşımlar:
Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız? 🤔
Admin: 4️⃣ 😀 pic.twitter.com/TiGFKytf8d
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 27, 2022
Bu çay, Rize çayı değil. Ümit Öztürk, kaçak çaydan demledi galiba!
Bizim de kaçak çayla işimiz olmaz. Zira çayın kaçağı, sağlığı; hakemin eyyamı, futbolu bozar! https://t.co/hc3n3ONgsd
— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 27, 2022