Galatasaray ve Çaykur Rizespor'dan flaş paylaşımlar!

Galatasaray ve Çaykur Rizespor maçın ardından flaş paylaşımlar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ve Çaykur Rizespor'dan flaş paylaşımlar!
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27 Şubat 2022 22:47
Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup ederken, maç sonu iki takımdan da flaş paylaşımlar geldi.

Karşılaşmanın ardından önce Galatasaray, "Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız?" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'dan sonra Çaykur Rizespor'dan bu paylaşıma cevap geldi. Karadeniz ekibinin twitter hesabından, Galatasaray'ın paylaşımı alıntılanıp, "Bu çay, Rize çayı değil. Ümit Öztürk, kaçak çaydan demledi galiba! Bizim de kaçak çayla işimiz olmaz. Zira çayın kaçağı, sağlığı; hakemin eyyamı, futbolu bozar!" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Bafetimbi Gomis ise "Güzel bir galibiyet sonrası keyif çayı gibisi yok" paylaşımını yaptı.



İşte o paylaşımlar:

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