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Galatasaray ve Beşiktaş'ın Kagawa kapışması!

Galatasaray, Belhanda'ya göz koyan Dortmund'tan Kagawa'yı almak istiyor. Nagatomo da transfer için devrede...Talisca'nın yerine 10 numara arayan Beşiktaş da Japon yıldızın menajeriyle temasa geçip teklifte bulundu.

Kaynak: Takvim
Galatasaray ve Beşiktaş'ın Kagawa kapışması!
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25 Temmuz 2018 05:22
Geçen sezon kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya geldi.

Ezeli rakipler, Borussia Dortmund formasını giyen Shinji Kagawa'yı gözüne kestirdi. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş, Japon futbolcu için resmen devreye girmiş durumda.

TAKAS FORMÜLÜ GÖRÜŞÜLECEK

Alınan bilgilere göre Galatasaray, Younes Belhanda'ya göz koyan Borussia Dortmund'tan Kagawa'yı isteyecek. Sarı- Kırmızılılar resmi teklif gelir gelmez takas formülünü masaya yatıracak.

NAGATOMO FAKTÖRÜ DEVREDE

Japon yıldızın milli takımdan arkadaşı olan Yuto Nagatomo'nun da transfer için devrede olduğu belirtiliyor. Nagatomo'nun vatandaşına sürekli Galatasaray ve İstanbul'u anlattığı ifade ediliyor.

RESMİ TEMASLAR BAŞLADI

Talisca'nın ayrılığının ardından uzun süredir 10 numara arayan Beşiktaş da Kagawa'nın menajeriyle temasa geçti. Siyah-Beyazlılar'ın kısa sürede Dortmund kulübüyle de görüşeceği ifade ediliyor.



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