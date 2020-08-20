Galatasaray ve Beşiktaş'ın hedefi; Ervin Zukanovic

Beşiktaş ve Galatasaray'ın SPAL ile sözleşmesi sona eren Ervin Zukanovic için devrede olduğu iddia edildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Twitter
Galatasaray ve Beşiktaş'ın hedefi; Ervin Zukanovic
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20 Ağustos 2020 11:40
Beşiktaş ve Galatasaray transferde bu kez Ervin Zukanovic için karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz sezonu İtalyan ekiplerinden SPAL'da tamamlayan ve bonservisi elinde olan Bosnalı stoper için teklif yapan Beşiktaş ve Galatasaray gelecek olan cevaba odaklandı.

33 yaşındaki başarılı stoper sırasıyla Gent, Chievo, Sampdoria, Roma, Atalanta, Genoa ve son olarak da Spal forması giydi.

Savunmada tecrübesiyle ön plana çıkan başarılı oyuncu performansıyla göz doldurdu. Beşiktaş ve Galatasaray Zukanovic'in menajeriyle pazarlık yaparken Avrupa'da da birkaç kulübün teklif de bulunduğu ortaya çıktı.

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