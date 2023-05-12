Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya!

Galatasaray ve Beşiktaş, Augsburg forması giyen Iago ile ilgileniyor. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya!
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12 Mayıs 2023 17:19
Galatasaray ve Beşiktaş için Almanya'dan bir transfer iddiası gündeme geldi.

Kicker'de yer alan habere göre, iki ezeli rakibin Augsburg forması giyen Iago ile ilgilendikleri kaydedildi.

Alman ekibi ile sözleşmesi gelecek yıl sona eren 26 yaşındaki sol bekin bu yaz takımdan ayrılabileceği aktarıldı.

2019'dan bu yana Augsburg forması giyen Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Bu sezon Augsburg forması altında 24 maça çıkan Iago 2 asist yaptı.

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