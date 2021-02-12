Galatasaray ve Beşiktaş maç saatlerine güncelleme!

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Kasımpaşa ve Gençlerbirliği - Beşiktaş maçlarinin saatini değiştirdi.



14 Şubat Pazar 19.00'da oynanması planlanan Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesi, iki kulübün başvurusu ve kar yağışı uyarıları nedeniyle 16.00'ya alındı.



Benzer şekilde 15 Şubat Pazartesi saat 19.00'da oynanması planlanan Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı da olumsuz hava koşulları nedeniyle aynı gün saat 16.00'da oynanacak.

GALATASARAY BAŞVURDU, KASIMPAŞA DESTEKLEDİ



Galatasaray Kulübü, pazar günü saat 19.00'da oynanacak Kasımpaşa maçının daha erken saate çekilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç da sarı kırmızılı kulüpten bu öneriyi olumlu karşıladıklarını söylemişti.



Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın kendisini aradığını belirten Saraç, "Kasımpaşa Kulübü olarak bu haklı, gayet makul ve doğru isteklerine olumlu yaklaşacağımızı kendilerine bildirdik. Pazar günü o saatlerde çok yoğun kar yağışı bekleniyor. Yarıda kalma ve erteleme durumunu göz önünde bulundurarak 'maçı erkene alalım' diyorlar. Biz de 'olur' dedik" açıklamasını yaptı.



