Galatasaray ve Beşiktaş'a Kaan Ayhan cevabı

Sassuolo'nun CEO'su Giovanni Carnevali, Türkiye'den de transfer teklifleri aldığı konuşulan Kaan Ayhan'ın geleceği hakkında Fanatik'e konuştu. Carnevali, "Kaan bizim için önemli bir futbolcu ve yeni sezonda da Sassuolo forması giymeye devam edecek" dedi.



10 Kasım 1994 doğumlu milli futbolcu Kaan Ayhan, geçtiğimiz sezon başında Fortuna Düsseldorf'tan İtalyan ekibi Sassuolo'ya transfer olmuştu. Stoperin yanı sıra sağ bek ve ön liberoda da oynayan başarılı savunmacının adı 4 büyük kulüple de anılıyordu.



