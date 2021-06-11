Galatasaray ve Beşiktaş 18'lik Muharemovic için karşı karşıya

Galatasaray ve Beşiktaş, Avusturya'da Wolfsberger forması giyen 18 yaşındaki Tarık Muharemovic'e talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray ve Beşiktaş 18'lik Muharemovic için karşı karşıya
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11 Haziran 2021 17:13
Galatasaray ve Beşiktaş, Avusturya'da Wolfsberger forması giyen 18 yaşındaki Tarık Muharemovic'in peşine düştü.

Avusturya basınına konuşan genç oyuncunun babası Rasim Muharemovic, "Evet, Beşiktaş ve Galatasaray istiyor, bunların dışında da çok fazla talip var. Telefonum şu aralar pek susmuyor" ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞI MANTIKLI MI BAKACAĞIZ"

18 yaşındaki stoperin peşinde Juventus, Hoffenheim, ve LASK Linz'in de olduğu kaydedilirken, baba Muharemovic, "Tarık kulübüne çok şey borçlu, o yüzden önce onlarla konuşacağız. Yurt dışına şu aşamada gidip gitmemenin de mantıklı olup olmayacağına bakmalıyız. Sonrasını göreceğiz" dedi.

Geçtiğimiz sezon profesyonel futbol hayatına adım atan 1,87'lik Bosnalı stoper, 7 maçta 562 dakika süre aldı. Genç oyuncu, Bosna'nın U19 takımında da 2 kez forma giydi.

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