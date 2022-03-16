Galatasaray ve Barcelona arasında gizli anlaşma!

Barcelona ile Galatasaray'ın gelecekte transferde işbirliği yapmak için anlaşmaya vardığı öne sürüldü.



Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Sport gazetesi iki kulübün başkanları arasında sağlanan anlaşmanın detaylarını okuyucularına aktardı.



Laporta, Elmas'a söz verdi



Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Barcelona Başkanı Juan Laporta ilk maç öncesi İspanya'da bir araya gelmiş ardından da geçen hafta Camp Nou'da oynanan karşılaşmayı birlikte izlemişlerdi. Sport gazetesinin haberine göre Laporta, transferde sarı-kırmızılı kulübe öncelik tanımak için Burak Elmas'a söz verdi.



İlk adres Galatasaray olacak



Katalan ekibi tarafından verilen bu sözün, Barça'nın tecrübe kazanması için bir süreliğine kiraya göndereceği oyuncuların yurt dışındaki ilk adres noktasının Galatasaray olmasını kapsadığı vurgulandı.



Pjanic de konuşuldu



Juan Laporta ile Burak Elmas arasındaki görüşmelerde Beşiktaş'ta kiralık oynayan Miralem Pjanic'in isminin bile gündeme geldiği savunuldu. Domenec Torrent ve Inaki Pena'nın İstanbul'daki varlığının iki kulüp arasındaki bağları güçlendirdiğine de dikkat çekildi.





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