Galatasaray, VAR uyarısıyla penaltı kazandı

Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçın ilk yarısınn son anlarında penaltı kazandı.Ceza sahası içerisinde Zaniolo'nun şutu Karagümrük savunmasından döndü ve Lawrence Nicholas bir müdahale gerçekleştirdi. Zaniolo, penaltı itirazında bulundu.Hakem Volkan Bayarslan, bir sonraki pozisyonda Galatasaray lehine faul kararı verdi ancak oyunu başlatmadı. Bu sırada incelemede bulunan VAR hakemi Hakan Ceylan, 1 dakikayı aşan bir sürenin ardından izleme tavsiyesinde bulundu. Volkan Bayarslan, izledikten sonra Lawrence Nicholas'ın elle oynadığına hükmederek penaltı kararı verdi.Sergio Oliveira, penaltı noktasından farkı 1'e indirerek skoru 3-2'ye getirdi.