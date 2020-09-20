Galatasaray VAR sonrası penaltı kazandı

Başakşehir - Galatasaray maçında VAR incelemesinin ardından penaltı kararı çıktı.

Haber; Sporx.com
Galatasaray VAR sonrası penaltı kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Eylül 2020 19:16
Galatasaray'ın Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geldiği mücadelede VAR incelemesinin ardından penaltı kararı çıktı.

11. dakikada Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşun ardından Luyindama ceza alanı sağ çaprazında kafa vuruşunu yaptı ve Başakşehir'de Demba Ba topu uzaklaştırdı. Galatasaraylı oyuncular ise Demba Ba'nın topa eliyle dokunduğu yönünde itirazda bulundu.

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan oyunun devam etmesi yönünde karar alırken, VAR hakemi Ali Palabıyık, inceleme için Karaoğlan'ı monitöre davet etti. Yapılan incelemenin ardından elle müdahale tespit edildi Galatasaray penaltı kazandı.

Galatasaray'da topun başına gelen Radamel Falcao, ağları sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi.



 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için