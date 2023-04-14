Galatasaray VAR'la penaltı kazandı!

Galatasaray, Kayserispor karşısında ilk yarının uzatma anlarında ikinci kez penaltı kazandı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray VAR'la penaltı kazandı!
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14 Nisan 2023 21:32
Galatasaray, Kayserispor ile oynadığı maçta ilk yarının uzatma anlarında penaltı bekledi.

3. golü penaltıdan atan sarı-kırmızılılar, ilk yarının son anlarında Majid Hosseini'nin, Lucas Torreira'ya müdahalesi sonrası penaltı bekledi.

Hakem Mustafa Kürşad Filiz önce oyunu sürdürdü. Filiz, ardından gelen uyarı sonrası VAR'da pozisyonu izledi.

Mustafa Kürşad Filiz, izlediği pozisyon sonrası penaltı kararı verdi ve Hosseini'ye kırmızı kart gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Icardi kaleci Bilal'e takıldı. Arjantinli golcü dönen topu ağlara gönderdi.

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