Galatasaray, VAR incelemesiyle penaltı kazandı!

Galatasaray, Başakşehir karşısında VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Mauro Icardi, penaltıyı gole çevirdi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray, VAR incelemesiyle penaltı kazandı!
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08 Mayıs 2023 20:56
Galatasaray, Başakşehir ile oynadığı maçta VAR incelemesiyle penaltı kazandı.

Karşılaşmanın 45+5. dakikasında Mertens'in soldan ortasında top Deniz Türüç'ten döndü. Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyonda penaltı bekledi.

Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu monitörde izledi. Meler, daha sonra penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Icardi, takımını öne geçirdi.



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