Galatasaray, Van Aanholt ile yine masada

Galatasaray Yönetimi, Kasımpaşa'nın son teklifini geri çeviren Van Aanholt'la bir ayrılık görüşmesi daha yapacak.



Sarı-Kırmızılı kulüpte senelik 2 milyon Euro kazanan ve gitmek için parasının kalan bölümünü de talep eden Hollandalı futbolcunun alacaklarından feragat etmesi istenecek.



Galatasaray cephesi, tecrübeli sol bekle anlaşırsa, Kasımpaşa'nın transfer teklifini yenileyeceği belirtiliyor.





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