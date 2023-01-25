Galatasaray, Van Aanholt ile yine masada

Galatasaray, yolları ayırmak için Patrick van Aanholt ile bir görüşme daha yapacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Van Aanholt ile yine masada
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25 Ocak 2023 13:42
Galatasaray Yönetimi, Kasımpaşa'nın son teklifini geri çeviren Van Aanholt'la bir ayrılık görüşmesi daha yapacak.

Sarı-Kırmızılı kulüpte senelik 2 milyon Euro kazanan ve gitmek için parasının kalan bölümünü de talep eden Hollandalı futbolcunun alacaklarından feragat etmesi istenecek.

Galatasaray cephesi, tecrübeli sol bekle anlaşırsa, Kasımpaşa'nın transfer teklifini yenileyeceği belirtiliyor.

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