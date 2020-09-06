Galatasaray üyeliklerinde büyük düşüş

Galatasaray'da üyelik başvurularında bu sene ilginin az olması dikkat çekti. Lise dışından her sene binlerce kişinin üye olmak için başvurduğu sarı-kırmızılılarda bu sene sadece 473 kişi başvuruda bulundu.



846 yeni üyelik başvurusu yapılırken bunların 117'si A Grubu'ndan (Galatasaray Lisesi'nde en az iki yıl okumuş olanlar) oldu. C Grubu'ndan (Eski sporcular) 14, D Grubu'ndan (En az 5 yıllık üyelerin çocukları ve eşleri) 242 kişi oldu.



Yine ayrıca kulüp başkanı önerisi ile 15 kişi daha kulübe üye olacak.