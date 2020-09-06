Galatasaray üyeliklerinde büyük düşüş

Galatasaray'da üyelik başvurularında bu sene ilginin az olması dikkat çekti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Galatasaray üyeliklerinde büyük düşüş
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Eylül 2020 12:53
Galatasaray'da üyelik başvurularında bu sene ilginin az olması dikkat çekti. Lise dışından her sene binlerce kişinin üye olmak için başvurduğu sarı-kırmızılılarda bu sene sadece 473 kişi başvuruda bulundu.

846 yeni üyelik başvurusu yapılırken bunların 117'si A Grubu'ndan (Galatasaray Lisesi'nde en az iki yıl okumuş olanlar) oldu. C Grubu'ndan (Eski sporcular) 14, D Grubu'ndan (En az 5 yıllık üyelerin çocukları ve eşleri) 242 kişi oldu.

Yine ayrıca kulüp başkanı önerisi ile 15 kişi daha kulübe üye olacak.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için