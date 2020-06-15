Galatasaray: 'Utanç gecesi'

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

"CELLAT BAŞI"

HASAN KARTAL TEPKİSİ

"GALATASARAY DÜŞMANI"

"GEREĞİ YAPILSIN"

Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Sarı-kırmızılıların "Utanç gecesi" başlıklı açıklamasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu için "Cellat başı" ifadesi kullanılırken, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a da tepki gösterildi.Süper Lig'in 27. haftasında futbol takımımızın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta kaptanımız Fernando Muslera ve oyuncumuz Florin Andone'nin ciddi şekilde sakatlanmaları insan olan herkesi son derece üzmüştür.Yıllardır Türk futbolunun içerisinde adeta içimizden biri olan, centilmenliğiyle yediden yetmişe herkesin sevgi ve saygısını kazanmış kaptanımız Fernando Muslera'nın ayağının kırılmasıyla yaşamış olduğu acıyı, milyonlarca Galatasaray taraftarıyla birlikte ülkemizde ve dünyanın her yerindeki sporseverler kalbinde derinden hissetmiştir.Sporun barış, dostluk ve kardeşlik ruhuna aykırı olan, söylemleriyle topluma kin ve nefret aşılayan, verdiği kasıtlı kararlarla adalet duygusunu yok eden her kim olursa olsun Türk sporundan temizlenmelidir. Bu amaçla tüm yetkili kişi ve kurumları Türk sporuna zarar verenler hakkında gereğini yapmak üzere bir kez daha göreve davet ediyoruz.Galatasaray Spor Kulübü olarak konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."